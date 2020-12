RC Lens : Seko Fofana s'explique sur ses débuts compliqués avec les Sang et Or

Sur son état physique

« Aujourd’hui je sens que physiquement je suis en train de retrouver ma forme. Je ne suis pas à 100% mais je sens qu’il y a de l’évolution. Cela se passe bien et je vais progressivement pouvoir montrer ce que j’ai fait par le passé. Honnêtement, jouer les 90 minutes contre Rennes a été difficile parce qu’après chaque fin de match, j’ai énormément de courbatures, j’ai parfois du mal à récupérer mais on a un staff médical au top (…) Mon corps arrive petit à petit à accepter mes efforts et on travaille tous les jours avec le staff. Plus les semaines passent, plus je me sens bien ».

Sur l'explication à ses rechutes

« Il ne faut pas oublier qu’avant ça on a eu un mois et demi en Italie durant laquelle on a dû jouer 12 matches. J’avais tout donné là-bas. Je suis arrivé ici avec l’envie de jouer mais je n’étais peut-être pas encore assez prêt. On peut se poser des questions mais tout ça est derrière, on sait comment gérer les situations à venir et c’est le plus important ».

Sur le poids de son transfert

« Je suis content d’être peut-être le plus gros transfert après c’est sûr que derrière il y a des attentes. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu une blessure au départ. On veut des résultats tout de suite mais il faut regarder toute l’équipe et on peut se dire aujourd’hui que c’est bien. C’est ça le plus important, moi ça arrivera plus tard, je ne me pose pas trop de questions ».

Retranscription : Lensois.com.