RC Lens : Seko Fofana s'illustre déjà avec Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Seko Fofana réussit son intégration en Arabie Saoudite ! Ce dimanche 6 août, l'ancien capitaine du RC Lens s'est offert sa première réalisation avec Al-Nassr face au Raja Casablanca (3-1), en quart de finale de la Coupe arabe des clubs champions. Le milieu ivoirien a marqué le troisième but de son équipe d'une superbe tête à la 38ème minute alors que son coéquipier Cristiano Ronaldo avait ouvert la marque vingt minutes plus tôt. Rendez-vous en demi-finale Aligné aux côtés de CR7, Sadio Mané et Marcelo Brozovic, Fofana n'a pas déçu et aura l'occasion de récidiver dès ce mercredi. Les jaune-et-bleu d'Al Nassr défieront les Egyptiens d'Al-Shorta pour une place en finale. MAIS QUELLE TÊTE DE SEKO FOFANA 🔥🔥🔥



ET ÇA FAIT 3-0 🤩 pic.twitter.com/RVJM7Hld8T — Al-Nassr France 🇸🇦 (@AlNassrFrance) August 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Seko Fofana réussit son intégration en Arabie Saoudite. Ce dimanche 6 août, l'ancien capitaine du RC Lens s'est offert sa première réalisation avec Al-Nassr face au Raja Casablanca (3-1), en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur