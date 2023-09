RC Lens : Sergio Ramos menace les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En difficulté depuis le début de la saison, le Séville FC a peut-être enfin trouvé son sauveur : Sergio Ramos. Titularisé pour la première fois depuis son retour cet été, l’ancien stoppeur du PSG a permis à son équipe d’enregistrer sa première victoire en 2023-2024 face à Las Palmas (1-0). « J’ai ressenti une très grande émotion, a-t-il évacué après la rencontre. C’est très excitant de retrouver mon peuple, ma maison, mes fans. C’est quelque chose d’unique, cela ne peut pas être décrit avec des mots et quelle meilleure façon de le faire avec une victoire. Espérons que ce soit le début d’une bonne période. » Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Ramos, déjà un leader à Séville La plupart des observateurs espagnols le pensent et voient déjà comment le joueur de 37 ans a transfiguré son équipe. « Il a donné plus d'ordres dans les vestiaires que coach Mendilibar avant le match, a observé Edu Velasco dans El Chiringuito. Il ressemble au chef du vestiaire. » Edu Aguirre a ajouté que Ramos était le premier à haranguer ses coéquipiers et ne leur avait laissé aucun répit dans le vestiaire. Le RC Lens, qui se déplace ce mercredi en Andalousie pour ses débuts en Ligue des champions, est prévenu d'autant que Sergio Ramos a finalement pu être enregistré à temps dans la liste A du FC Séville pour la compétition (bien que l'officialisation de sa signature soit intervenue après la date limite). 🗣️ "Ramos ha dado más órdenes en el vestuario que Mendilibar antes del partido".



👀 "Parece el jefe del vestuario".@Velascotb empieza a encender el plató... ¿por su ironía? #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/ceoTGAJ8J4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer De retour au Séville FC après deux saisons mitigées dans les rangs du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (37 ans) a brillé pour son come back en Andalousie ce week-end en Liga. Le RC Lens est prévenu en Ligue des champions.

