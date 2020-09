RC Lens : ses détracteurs plus discrets, Haise ne fanfaronne pas pour autant

S'il traverse actuellement une bonne période avec le RC Lens après ses deux victoires contre le PSG (1-0) et à Lorient (3-2), Franck Haise n'est pas dupe. Conscient d'avoir gagné du temps pour mettre en place son projet, l'entraîneur des Sang et Or sait aussi que sa durée de vie sur le banc ne dépendra pas seulement de deux ou trois bons matches et que les critiques reviendront.

« Je ne tire pas de plan sur la comète »

« Je vis au jour le jour et ne tire pas de plan sur la comète. Je suis content d’avoir gagné 2 matches avec l’équipe qui ont permis de monter en Ligue 1, personne ne pourra me l’enlever, tout comme je suis content d’avoir la confiance du club. Maintenant, je sais très bien dans quel monde je suis. Je connais le fonctionnement s’il n’y a pas de résultats sur une période durable, mais je prends beaucoup de plaisir chaque jour et j’espère que ça durera le plus longtemps possible », a glissé le technicien.

Par rapport à certains de ses confrères en Ligue 1 plus médiatique ou aux noms plus ronflants, Haise souffre d'un déficit d'image mais il s'en accomode : « Cela ne change rien à mon approche du métier. Je ne demande pas la médiatisation. Je ne suis pas à la recherche de ça. Il faut faire avec, mais ça ne pose pas plus de problèmes que ça ».