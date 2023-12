RC Lens - Séville : grande première dans le onze d’Haise à Bollaert !

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Titulaire lors des deux derniers matches du RC Lens face à l’OL (3-2) et à Montpellier (0-0), David Pereira Da Costa pourrait enchaîner une troisième titularisation ce soir face au Séville FC (21h). C’est en tout cas la prédiction de L’Équipe, qui rapelle que ce serait la première en Ligue des champions du jeune milieu offensif formé à la Gaillette, longtemps indisponible cette saison (de début septembre à mi-octobre) en raison d'une blessure à une épaule.

Jusqu'ici, le joueur de 22 ans a disputé deux matches de C1, dont une entrée remarquée face à Eindhoven (1-1), mais n'a jamais débuté. Le choix de Pereira Da Costa se ferait au détriment d'Angelo Fulgini ou d'Adrien Thomasson, relégués sur le banc alors que l'un et l'autre avaient l'habitude d'alterner dans le onze de départ depuis le début de la C1 en soutien de l'attaquant de pointe. Elye Wahi titulaire, Wesley Saïd accompagnerait Fulgini et Thomasson sur le banc.

Séville doit bricoler

Du côté sévillan, les absences son nombreuses avec deux suspendus (Ocampos et Fernando) et pas moins de dix blessés, dont le capitaine Jesus Navas. Le coach uruguayen Diego Alonso ne dispose d’ailleurs que de onze joueurs de sa liste A et a emmené en Artois un groupe de 18 éléments. De quoi lui faire adapter son système ? « Qu’il y ait un changement de structure ou non, ce qui ne peut pas changer, c’est l’intention, a-t-il répondu hier. On sait la difficulté de ce qui nous attend. On doit être capables de casser leur pressing par notre jeu. »

