RC Lens : Sikora voit un lien entre le titre de 98 et le LOSC d'aujourd'hui

La pression monte dans le Nord à trois jours du grand derby entre le RC Lens et le LOSC à Bollaert. La défaite sera interdite pour les deux équipes, les Sang et Or voulant conserver leur 5e place, les Dogues leur pole position. Interrogé par La Voix du Nord, Eric Sikora, 590 matches avec le Racing entre 1985 et 2004, n'a pas hésité à tracer un parallèle entre le titre de champion de France 98 des Artésiens et l'actuel parcours de l'équipe de Christophe Galtier. Et ce malgré la rivalité…

"Ce que vit Lille, on l'a vécu avec le Racing en 1998"

"Ils ne sont pas là par hasard, a expliqué Sikora à La Voix du Nord. Et il faut arrêter de dire que c'est parce que le PSG est moins bon. Ça me gonfle ! Quand Paris a vingt points d'avance, ça ne va pas, et quand c'est serré, ça ne va pas non plus… Je suis lensois à 2000% mais je dis bravo à Lille. Il faut travailler par rapport aux ambitions. A Lens, on est un peu en retard, mais la base est de nouveau solide. Ce que vit Lille, on l'a vécu avec le Racing en 1998, ça s'était joué à la dernière journée."

"Mon pronostic pour vendredi ? A l'aller, il n'y avait pas eu photo. Quand tu vois le match que Lens a fait à Paris, il n'y a rien à reprocher aux joueurs, à l'exception des deux erreurs. Ce derby n'est pas déséquilibré, loin de là. A l'aller, Lens apprenait. Depuis, il a appris de ses erreurs. J'espère donc un nul ou une victoire lensois."