RC Lens : son groupe, Strasbourg, les clés de la victoire... Haise avait des choses à dire

Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Seko Fofana à deux jours de la réception du RC Strasbourg, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Franck Haise a confirmé le retour d'Ignatius Ganago, blessé à la cuisse depuis fin janvier, pour cette rencontre. "Ganago est apte, mais il doit revenir en pouvant se lâcher. Il a fait une semaine d'entrainement normale, mais je sens qu'il doit encore passer quelque petits caps."

L'entraîneur des Sang et Or s'est ensuite exprimé sur son futur adversaire et les clés pour retrouver le chemin de la victoire. "C'est une équipe surtout intelligente, qui sait surprendre. Il faut continuer sur notre lancée. On doit avoir plus d'une corde à notre arc dans notre animation offensive. Et retrouver de l'efficacité défensive car on prends trop de buts à chaque match (...) Je suis avec les joueurs. Je les accompagnent pour éviter que les erreurs se reproduisent. Ce qui est important, c'est que les choses que l'ont présente fassent sens. Mais les erreurs font aussi partie du football. La communication est importante. Il faut déjà travailler ça, et ça devrait régler une partie des problèmes", a confié Haise devant les médias.