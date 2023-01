RC Lens : Sotoca a parlé du PSG et de sa prolongation avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le match nul contre Troyes

"C'était pas facile de trouver des solutions mais on a fait un match cohérent et avec plus de justesse on aurait pu mener. Si on voit les résultats des autres équipes on prend un point sur Rennes et on en perd sur personne à part Lorient. On est déçu du résultat pas forcément du contenu. On méritait de gagner même s'ils menaient 1-0 et qu'ils ont deux face à face."

Les débuts canons de Thomasson

"Adrien Thomasson s'est très vite adapté, il est très intelligent, sait où il a mis les pieds. Il est arrivé avec toute son expérience, son vécu car il a de nombreuses années de Ligue 1. Il s'est très vite intégré. Sur le terrain on voit qu'Adrien Thomasson est performant. il a une touche technique au dessus de la moyenne, il a un volume de jeu très intéressant, il sait être efficace. je suis très content pour lui. On est très heureux de l'avoir avec nous !"

Le PSG

"On sait que le PSG évolue dans un autre monde que nous, Sur une saison c'est très compliqué d'être leur concurrent. Restons dans ce qu'on sait faire."

Sa prolongation

"Il y a beaucoup de fierté de prolonger à Lens. Le temps passe vite. je suis épanoui ici. C'est une belle reconnaissance. La prolongation s'est faite rapidement. Que ce soit jusqu'en 2026 ça prouve que le club me fait confiance."

L'ambition du club

"Le club est ambitieux et la stabilité du club fait qu'on performe. S'il y a des prolongations c'est qu'il y a un projet. On voit aussi les recrues s'intégrer très vite, parce que tout simplement le groupe vit bien."

Propos retranscrits par Lensois.com.