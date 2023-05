RC Lens : Sotoca appréhende face à Ajaccio et calme le jeu pour la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Sur l’état d’esprit de l’équipe :

« Il n’y a pas de failles dans l’équipe, on veut surtout faire un gros match face à Ajaccio, une équipe en difficulté. Mais on sait que chaque match de Ligue 1 est difficile, on peut rencontrer des difficultés quand on ne respecte pas l’adversaire, donc c’est à nous de garder notre calme »

Sur une potentielle qualification en Ligue des Champions en cas de victoire :

« On ne peut pas penser à l’après, on n’est toujours pas qualifiés en Ligue des Champions et la dernière marche c’est souvent la plus compliquée, on l’a vu il y a très peu de temps avec Le Havre qui se voyait déjà fêter la victoire à domicile face à Valenciennes, on a vu Martigues en National qui a perdu à Borgo. Donc on sait que c’est difficile, on respecte beaucoup cette équipe d’Ajaccio »

Sur la fatigue mentale potentielle de cette fin de saison :

« Je trouve que l’équipe réagit très bien sur les derniers matchs contrairement à l’année dernière, on performe tout au long de l’année malgré le creux vers le milieu de l’année. C’est assez fou ce qu’on vit et on mérite de vivre ça. Il ne faut pas se prendre la tête et rester nous-mêmes »