RC Lens : Sotoca détaille la genèse de son but de rêve contre MU

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Franck Haise l'a dit dès hier soir : le plus important pour le RC Lens, battu par Manchester United (1-3), c'était de prendre ses marques face à ces grandes équipes qu'il retrouvera en Champions League en septembre. Les Sang et Or ont réalisé une semaine à trois matches, comme lorsque s'enchaîneront L1 et C1, ils n'ont certes pas gagné mais ils ont au moins pu constater qu'ils étaient sur la bonne voie. Car leur première période hier à Old Trafford, conclue sur le score de 1-0, était très prometteuse.

"C'est un but un peu fou dans un endroit de rêve"

Auteur d'un but magistral du milieu de terrain, Florian Sotoca est revenu sur cette action dans La Voix du Nord : "Je sens qu'il va mettre la balle en retrait, j'anticipe sa passe ; en plus, elle est loupée. Je savais qu'Onana était un gardien qui jouait vachement haut, que c'est leur philosophie de jeu, j'ai tenté ma chance... Je pensais qu'il allait la sortir au dernier moment. Je prends bien la balle, je la vois bien partir, je sais que la frappe est cadrée, et finalement, il est un peu court".

"C'est un but un peu fou dans un endroit de rêve face à une équipe préparée à jouer le titre en Angleterre. On a toujours rêvé de jouer dans ce genre de stade. C'est un but qui nous fait du bien aussi car on était bien dans le match, notre période période était très cohérente. Je suis content, même si j'aurais préféré qu'on ramène quelque chose d'ici. Mais le plus importante, c'est le championnat."

Le calendrier du RC Lens pour 2023-24

« 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑙'𝑎𝑚𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 🔴🟡

que vous portez sur le dos,

𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑙𝘩𝑒𝑢𝑟 𝑜𝑢 𝑙𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑖𝑟𝑒 ⚫️🔴🟡,

𝑵𝒐𝒖𝒔 𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒂̀ ⚪️🔴🟡... »



👉 https://t.co/7e4GiopkX0#NousOnEstLà @pumafootball pic.twitter.com/6tJaUE6qSr — Racing Club de Lens (@RCLens) August 5, 2023

Podcast Men's Up Life