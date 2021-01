RC Lens : Sotoca dévoile le principal carburant des Sang et Or cette saison

La réussite lensoise depuis le début de la saison est justifiée l'homogénéité du groupe, la science tactique de Franck Haise ou son coaching inspiré. Mais il est un élément qui n'a pas été pris en compte et que Florian Sotoca a dévoilé dans l'édition du jour de La Voix du Nord, qui l'a vu consacré meilleur Lensois de l'année 2020 : le doute.

"On se demandait si on méritait d'être là"

"On a parlé avec le coach et le directeur sportif cet été, notamment de la concurrence qui fait avancer. C'est exactement ce qui se passe. En attaque, on avance tous ensemble. Et il y a le doute, aussi. Avant la saison, on se demandait si on méritait d'être là, si on avait le niveau. On a tous voulu prouver. Moi, personnellement, je me demandais : "Flo, as-tu ta place ?". J'ai bossé. Et le coach m'a donné beaucoup de confiance. Quand quelqu'un me donne sa confiance comme ça, je ne veux pas la trahir."

Comme quoi, les doutes générés par la fin de saison tronquée et la montée "arrachée" par un Racing en difficulté au cœur de l'hiver auront eu des effets bénéfiques !