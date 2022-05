RC Lens : Sotoca émet un bémol à sa saison

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Le RC Lens a réalisé une bonne saison en championnat. Avec une septième place au classement, les Sang et Or ne seront pas européens la saison prochaine mais leur qualité de jeu affichée laisse présager une saison 2022-2023 magnifique. En fin de saison, l’heure du bilan arrive, et l’attaquant lensois Florian Sotoca fait le sien en émettant un bémol.

Après le dernier match de la saison, il s’est exprimé : « On ne peut qu’être satisfait quand on vit dans ce groupe parce qu’on a vécu une année exceptionnelle. J’aurais pu marquer plus de buts, faire plus de passes décisives mais, ça passe au second plan car j’ai vraiment vécu des émotions et c’est le plus important dans le foot. Je prends énormément de plaisir dans cette équipe et j’espère que ça durera le plus longtemps possible. »

Pour résumer Alors que la saison du RC Lens s’est terminée le week-end dernier, Florian Sotoca émet un bémol sur sa saison. Le buteur lensois aurait aimé marquer plus de buts mais également adresser plus de passes décisives à ses coéquipiers.

Adam Duarte

Rédacteur