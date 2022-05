RC Lens : Sotoca et Clauss lancent la finale pour l'Europe face à Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Passé en premier face aux micros, Florian Sotoca a fait part de cette envie d'en découdre avec une grosse pensée pour les supporters :

« C’est notre deuxième année en Ligue 1 et on joue encore pour l’Europe avec nos supporters, c’est magnifique. On sait qu’on a des supporters énormes. C’est magique ce qu’on vit. Il faut profiter des moments comme ça, des saisons comme ça, il n’y en a pas beaucoup. C’est beau de s’offrir une finale dans une semaine ! »

Discours identique et assumé chez Jonathan Clauss :

« C’est dingue. Après deux saisons en Ligue 1 on a joué deux fois pour l’Europe. On sait que les résultats ne dépendront pas que de nous mais on voulait cette finale devant nos supporters. On va tout faire pour prendre les 3 points contre Monaco. C’est déjà une super finale pour une super saison. »

Rappelons quand même que les Lensois auront besoin de deux résultats favorables pour passer devant Nice (en visite à Nice) et Strasbourg (en déplacement à Marseille) et finir dans le Top 5.

Alexandre Corboz

Rédacteur