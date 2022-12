RC Lens : Sotoca juge les premiers pas de Le Cardinal

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Courant novembre, le RC Lens a pris la décision de recruter Julien Le Cardinal (25 ans) en provenance du Paris FC en Ligue 2, après la blessure de Jimmy Cabot, sérieusement touché touché aux ligaments croisés. Le latéral droit a donc rejoint les Nordistes et a participé à la préparation avant la reprise. En conférence de presse, Florian Sotoca s'est confié sur l'intégration du nouveau lensois.

« Persuadé qu'il fera une belle carrière au RC Lens »

« Julien Le Cardinal s'est très bien intégré pendant la préparation. Il a pris une place importante dans le groupe. À lui de prouver ses qualités mais je suis persuadé qu'il fera une belle carrière au RC Lens », a déclaré le numéro 7 des Sang et Or, dans des propos rapportés par Lensois.com. « On a un parcours un peu atypique, lui aussi est arrivé pro tardivement. Il amène sa générosité. On a une petite pensée aussi pour Jimmy Cabot, on est là pour l'accompagner ».