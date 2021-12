RC Lens : Sotoca met en garde l'OGC Nice avant le choc de mercredi

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Déroute à Brest (0-4), nuls contre Angers (2-2), Clermont (2-2) et Paris (1-1), défaite à Nantes (2-3) après avoir mené 2-0… Le RC Lens traverse une crise de résultats. Dauphins du PSG avant cette série noire, les Sang et Or ont glissé jusqu'à la 7e place. Une mauvaise passe qui n'inquiète pas outre-mesure Florian Sotoca. L'attaquant lensois, qui a récemment prolongé son contrat, pense que la machine va repartir et il aimerait bien que ça se fasse dès mercredi à Nice !

« On est dans la continuité de l’an dernier, a déclaré Sotoca en conférence de presse. Le groupe n’a pas trop bougé avec des recrues bien ciblées. On connait nos repères, nos automatismes, notre tactique de jeu avec le coach et ça s’est bien passé dès le début avec des résultats qui nous ont permis de rester en haut. Sur les cinq derniers matches, on est un peu plus dans le dur mais ça arrive d’avoir des passes où on est moins bien. On veut tout faire pour casser cette spirale avant la trêve hivernale mais si on continue comme ça, on pourra faire une belle saison. »

