RC Lens – Stade de Reims : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après deux matches reportés pour cause de cluster de Covid-19 dans l'effectif de Franck Haise, le RC Lens (10e) retrouve la compétition avec la réception du Stade de Reims (15e) à Bollaert. Des Champenois en plein redressement et qui restent sur deux succès consécutifs en L1 (Montpellier, Strasbourg).

Le retour des Sang et Or l'affiche Téléfoot de 15h

Comptant parmi les quatre rencontres en simultanée à 15 heures, le match entre les Sang et Or et Reims sera diffusé sur le premier canal de Téléfoot, Téléfoot Stadium 1. Les rencontres FC Lorient – FC Nantes, FC Metz – Dijon FCO, Nîmes Olympique – SCO Angers se joueront respectivement sur les canaux 2, 3 et 4 de Téléfoot.