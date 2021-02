RC Lens, Stade de Reims : Chavarria n’a rien oublié de son passage dans les deux clubs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Aucun supporter du RC Lens et du Stade de Reims n’a pu oublier Pablo Chavarria. Joueur de devoir par excellence, l’attaquant argentin a fait les beaux jours des deux clubs entre 2013 et 2019 avant de quitter la Champagne pour rejoindre l’Espagne.

Après une expérience un peu difficile en Liga à Majorque, le joueur de 33 ans s’est relancé à Malaga en D2 espagnole, où il est un titulaire et un buteur réguliers (4 réalisations). Chavarria n’a rien oublié de ses passages en France, notamment au RC Lens avec une première saison conclue sur une montée en 2013-2014.

Chavarria nostalgique de ses belles années

« Je suis arrivé à Lens et la première année, nous avons été promus, a déclaré l’intéressé dans les colonnes d’AS. Nous avions une bonne équipe avec Alphonse Areola comme gardien de but. Nous avons connu une année incroyable. Plus tard, la personne qui a mis de l’argent dans le club et qui était d’Azerbaïdjan (ndlr : Hafiz Mammadov), a eu des problèmes et nous n’avons pas pu faire appel à des renforts en plus de perdre tous les joueurs qui étaient en prêts. Nous sommes redescendus. J’ai fait encore une année à Lens avant de partir libre à Reims où lors de ma 2e année, nous sommes montés en battant tous les records. »