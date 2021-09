RC Lens : Haise perd contre le Stade de Reims un atout capital face à l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

En préambule, Franck Haise a donné des nouvelles de son infirmerie avant la réception du Stade de Reims (vendredi, 21h). « Pour Corentin Jean, ce n’est pas encore nickel. On ne va pas prendre de risque à deux jours de la trêve internationale, a affirmé l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse. Jonathan Varane devrait reprendre collectivement la semaine prochaine, c'était une reprise pour le début de séance. Avoir un groupe quasi complet, cela valide le travail qui est fait en préparation physique et le travail du staff médical. »

Après le brillant succès dimanche à Marseille (3-2), le coach des Sang et Or pense son groupe capable de monter le curseur. « On se sait capable de faire de plus en plus de choses, de défendre différemment, on a gagné en maturité. C'est bien, c'est de pouvoir rester dans le match malgré le scénario qui aurait pu casser une forme de dynamique. Les joueurs ont assez confiance en ce qu'ils font, a-t-il annoncé avec le sourire. J'ai un groupe ambitieux mais on ne doit pas bruler les étapes. Des objectifs prioritaires sont clairs comme installer le club en L1. »

Se mesurer à un autre club installé en L1 comme le Stade de Reims sera un nouveau test pour le RC Lens. Surtout dans un stade Bollaert vide... loin d'une ambiance de feu au Vélodrome qui a galvanisé les Sang et Or. « Reims est une équipe qui a beaucoup de jeunesse, qui change de système. Elle n'est pas facile à lire, elle est solide. C'est une des équipes qui concèdent le moins d'occasions et il y a de la qualité dans l'animation offensive avec de jeunes joueurs, a-t-il énuméré avec crainte. On aura de nouveau des problèmes à gérer contre Reims, en plus dans un stade vide. Il faut se préparer de nouveau à ça car c'est toujours très différent. Ce qu'on a vu au Vélodrome, c'était carrément une bouffée d'oxygène avec ce qu'on a vu dans les tribunes. J'ai vu les images, c'est fort, touchant, c'est l'essence du foot quand les publics se respectent, les joueurs se respectent. Dans ces conditions là, c'est top. »

FH : " Ce qu'on a vu au Vélodrome c'était carrément une bouffée d'oxygène avec ce qu'on a vu dans les tribunes. J'ai vu les images, c'est fort, touchant, c'est l'essence du foot quand les publics se respectent, les joueurs se respectent. Dans ces conditions là c'est top." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 29, 2021