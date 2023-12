RC Lens - Stade de Reims : les compos sont tombées, coup dur de dernière minute pour Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le RC Lens, qui reste sur 10 matchs sans défaite d'affilés en championnat, tentera de poursuivre sa série d'invincibilité ce samedi (21h) lors de la réception du Stade de Reims. Et on connaît les onze de départ choisis par les deux entraîneurs, Franck Haise et Will Still, pour cette rencontre. Malade, Elye Wahi, est finalement forfait.

Les compos officielles

RC Lens :

#RCLSDR : H-1 ! ⌛️



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face au @StadeDeReims ! 👊



➡️ 6 changements par rapport au onze aligné cette semaine.

🏥 Malade, Elye Wahi allonge la liste des joueurs forfaits pour ce match.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/yQsXKT8e7y — Racing Club de Lens (@RCLens) December 16, 2023

Stade de Reims : à venir

