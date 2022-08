RC Lens, Stade de Reims : les compos des matches de 15h

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

ACA : Leroy - Alphonse, Mayembo, Gonzalez, Diallo - Bayala, Marchetti (cap.), Mangani, Barretto - El Idrissy, Moussiti-Oko.

RCL : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana (cap.), Machado - Pereira da Costa - Sotoca, Openda. AJA : Costil - Joly, Jubal, Jeanvier, Bernard - Hein, Touré (cap.), Sakhi - Sinayoko, Charbonnier, Autret.

SCO : Bernardoni - Sabanovic, Hountondji, Blazic, Doumbia (cap.) - Mendy, Bentaleb - Thioub, Ounahi, Hunou - Diony. Reims : Pentz - Busi, Gravillon, Agbadou, Abdelhamid (cap.), Locko - Munetsi, Matusiwa - Van Bergen, Balogun, Doumbia.

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier (cap.), Borges - Magnin, Gastien - Allevinah, Saracevic, Rashani - Komnen. ESTAC : Gallon - Bruus, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Larouci - Ripart, Tardieu (cap.), Kouamé, Chavalerin - Baldé.

TFC : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere (cap.), Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Dallinga, Ratão. 🔥 Voici la composition du Racing pour débuter cette deuxième journée de championnat face à l'@ACAjaccio !



Franck Haise reconduit le même 1⃣1⃣ de départ que dimanche dernier.#FierDEtreLensois #ACARCL pic.twitter.com/JhRNEDgRqB — Racing Club de Lens (@RCLens) August 14, 2022

Pour résumer Quatre matches de la 2e journée de Ligue 1 débutent à 15h, dont le déplacement du RC Lens sur la pelouse d'Ajaccio. Le stade de l'Abbé-Deschamps, lui, va retrouver l'élite après dix années d'absence à l'occasion de la réception du SCO d'Angers.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life