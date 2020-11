RC Lens – Stade de Reims : les compos probables

Après deux matches reportés suite à un cluster de Covid-19, le RC Lens retrouve la compétition à Bollaert-Delelis face au Stade de Reims. Alors que les Sang et Or voudront redémarrer la machine après leur derby perdu à Lille (0-4), les Champenois arrivent à Bollaert avec le plein de confiance et deux victoires consécutives.

Du côté de Franck Haise, Seko Fofana et Isiagga Sylla font leur retour même s'il n'est pas dit que les deux hommes soient en état de tenir 90 minutes. Le RC Lens compte cinq absents : Jonathan Gradit, Clément Michelin et Yannick Cahuzac, tous suspendus, mais également Ignatius Ganago, insuffisamment remis et Cheick Traoré, toujours blessé.

Pour Reims, David Guion doit composer sans Xavier Chavalerin et Ghislain Konan (toujours en phase de réathlétisation), Thibault De Smet n'est pas là (hanche) tout comme Arber Zeneli (ischios).

Lens : Leca (cap.) – Fortes, Badé, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara – Kakuta – Banza, Sotoca.

Reims : Rajkovic – Doucouré, Abdelhamid (cap.), Faes, Foket – Mbuku, Cassama, Berisha, Cafaro – Dia, Sierhuis.