RC Lens - Stade Rennais (0-0) : la raison de l’absence de Gaël Kakuta

La montagne a accouché d’une souris. C’est le triste résumé qu’on peut faire suite au choc attendu entre le RC Lens et le Stade Rennais hier à Bollaert, entre deux équipes de haut de tableau bien décevantes dans le jeu (0-0).

Gaël Kakuta absent, le RC Lens a eu un mal fou à développer du jeu. À deux reprises, cette saison, Franck Haise avait mis son numéro 10 sur le banc au coup d’envoi, à Dijon (1-0) et contre le Stade Brestois (2-1), troquant son 3-4-1-2 pour un 3-4-3. Cette fois, l’entraîneur artésien avait opté pour un 3-5-2 avec un milieu renforcé. Si la solidité a été au rendez-vous, l’animation offensive a été assez pauvre.

« On a manqué de variété et de justesse parfois, a reconnu Haise en évoquant l’absence de Kakuta. Mais il y a une telle maîtrise dans le jeu de Rennes qu’on ne pouvait pas lâcher notre milieu à trois. Et Gaël avait beaucoup enchaîné et se sentait dans le dur. On a eu une discussion le lendemain de Marseille (2-2, mercredi) et on a décidé qu’il était plus sage de le faire couper quelques jours. »