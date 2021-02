RC Lens - Stade Rennais (0-0) : les Sang et Or ont réalisé un petit exploit passé inaperçu

Le choc entre le RC Lens et le Stade Rennais n’a pas tenu ses promesses samedi à Bollaert (0-0). Sans Gaël Kakuta, les Sang et Or se sont heurtés au changement tactique opéré par Julien Stéphan, qui a renforcé son entrejeu pour les contrer.

« On ne savait pas qu’on allait jouer comme ça, a validé Sehrou Guirassy après la rencontre. Le coach a dû décider au dernier moment. Mais faire ça en veille de match, ce n’est pas anodin. » La stratégie a donc fonctionné à merveille mais ne doit pas faire oublier que le RC Lens a accompli un petit exploit passé inaperçu en prenant un point.

Le RC Lens perd rarement contre les équipes C1

Comme le rappelle Grégory Lallemand, les Sang et Or ont en effet récolté pas moins de 11 points sur 15 possibles face aux équipes qualifiées pour la Ligue des champions en début de saison ! Les hommes de Franck Haise peuvent ainsi s’enorgueillir d’une victoire contre le PSG (1-0), un succès à Rennes (1-0) et à Marseille (2-0) et deux derniers nuls contre l’OM (2-2) et ce même Stade Rennais (0-0). Pour un promu, la prouesse est de taille malgré les accrocs contre l'OL et le LOSC.