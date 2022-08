RC Lens – Stade Rennais (2-1) : les quatre enseignements de la victoire lensoise

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Seko Fofana XXL

Ce soir, le milieu ivoirien du RC Lens a une nouvelle fois montré qu’il était le patron de son équipe. Comme à son habitude, il a été très actif au milieu de terrain aussi bien offensivement que défensivement. Il a réussi la grande majorité de ses passes et a ouvert le score pour son équipe (66’) sur une action magnifique. Une prestation de haut niveau.

Openda encore décisif

Après avoir marqué sur la pelouse de l’AS Monaco, Lois Openda a encore une fois été décisif lors de cette rencontre. Bien servi par Florian Sotoca, il inscrit le second but de son équipe à la 70ème minute.

Le réveil rennais trop tardif

Le début de saison du Stade Rennais n’est décidément pas celui attendu. Après une courte victoire contre l’AC Ajaccio, les joueurs de Bruno Génésio ont trouvé la faille trop tard dans cette rencontre. Il aura fallu attendre 90 minutes et 13 tirs pour voir Gaëtan Laborde réduire l’écart pour son équipe. Au total, il aura fallu 13 tirs dont six cadrés pour que Rennes marque son premier but. Une efficacité trop faible pour espérer mieux.

Lens confirme

En attendant les autres résultats de cette quatrième, le RC Lens est leader de Ligue 1. Les lensois confirment leur très bon début de saison. Après Monaco, les hommes de Franck Haise s’offrent une autre équipe candidate à une place européenne en finn de saison.