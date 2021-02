RC Lens - Stade Rennais : Haise prévoit deux changements de taille dans son onze

Le choc de ce samedi en Ligue 1 est sans conteste le match entre le RC Lens et le Stade Rennais (21h). Les Sang et Or ont l’occasion de passer devant leurs adversaires du soir et de réintégrer le top 5 de la L1. Pour ce faire, Franck Haise pourrait apporter quelques changements par rapport au match contre l’OM mercredi (2-2).

Selon L’Équipe, Yannick Cahuzac pourrait notamment faire son retour dans l’équipe de départ. « Sur les deux autres matches, il n’était pas tout à fait à 100 %. Je ne voulais pas prendre de risques. Là, il a pu enchaîner, il postule », a expliqué le coach du RC Lens en conférence de presse.

Badé et Cahuzac de retour ?

Loïc Badé aussi est candidat en charnière, après avoir manqué trois matches (cheville) puis effectué deux entrées en cours de match. Selon L’Équipe, il serait titulaire dans l’axe aux côtés de Facundo Medina et Jonathan Gradit. Comme déjà évoqué hier, seul Ignatius Ganago manque à l’appel. « On n’est pas dans la même catégorie mais on va essayer de les gêner comme à l’aller (2-0), espère Haise. C’est une équipe qui a des principes de jeu forts, qui cherche à jouer mais ne s’ouvre pas n’importe comment. Elle fait partie des équipes qui ont le plus la possession. On s’attend à courir derrière le ballon. »