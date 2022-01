RC Lens - Stade Rennais : Haise savoure un exploit très PSG, Genesio allume ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens rattrape le temps perdu. Après avoir perdu des points en cours de route fin 2021, les Sang et Or se sont fait violence pour venir cueillir le Stade Rennais hier à Bollaert en fin de match... une petite habitude du PSG.

« On a accentué notre maîtrise collective en seconde période et, la maîtrise, ça use l’adversaire, a résumé Franck Haise, dont les changements de joueurs, à l’heure de jeu, ont été déterminants. On est la deuxième équipe de L1, après le PSG, qui marque le plus de buts après la 89e minute. Donc physiquement, je crois que ça va. Ceux qui sont entrés mardi avaient contribué à la qualification, et ceux qui sont entrés contre Rennes, pareil. »

Du côté du Stade Rennais, c’était la soupe à la grimace. « Plutôt la colère, a précisé Bruno Genesio en débarquant en conférence de presse. Autant on a perdu des matches en étant combatifs et bons dans le jeu, autant ce soir (hier) on ne mérite pas mieux. « Je sens que des joueurs sont moins bien. C’est une prestation inacceptable, qui nécessitera une grosse remise en question. Il y a des attitudes qu’on n’avait pas il y a quelque temps. On n’a pas joué en équipe mais chacun dans son coin. Il est temps de reprendre les bases. »

🎙️ #LeDébrief après #RCLSRFC

💬 Franck Haise : « Il fallait qu'on soit solide, équilibré, intelligent.»

💬 Wesley Saïd : « On a construit notre victoire en étant solide défensivement » pic.twitter.com/1YMD5TZs9C — Racing Club de Lens (@RCLens) January 8, 2022