RC Lens, Stade Rennais : les compos de départ sont tombées en Ligue Europa

Voici les compositions de départ du RC Lens et du Stade Rennais qui, ce soir, disputent le match aller en barrage de la Ligue Europa. Les Sang et Or affrontent Fribourg à domicile alors que les Bretons se déplacent à San Siro pour affronter le Milan AC. Franck Haise et Julien Stéphan viennent tout juste de dévoiler leur équipe.

RC Lens :

L'heure de #RCLSCF approche... 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face au @scfreiburg en @EuropaLeague 🇪🇺 !



➡️ @MassadioHaidara et Przemyslaw Frankowski entrent dans l'équipe de départ. #FierDEtreLensois #UEL pic.twitter.com/40JNdQaVMu — Racing Club de Lens (@RCLens) February 15, 2024

Stade Rennais :

👥 Défi XXL, les Rennais qui vont affronter l’AC Milan à San Siro 🔥#ACMSRFC pic.twitter.com/p3EuT8em3E — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2024

