RC Lens, Stade Rennais : mauvaise nouvelle pour les Sang et Or dans la course à l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens reçoit ce dimanche l'AS Monaco, pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. A la lutte avec le Stade Rennais pour la 6e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence, les Sang et Or ont reçu une mauvaise nouvelle dans cette course à l'Europe.

En effet, Rennes affrontera une équipe de Nîmes reléguée mais aussi décimée par les absences. Anthony Briançon, Gaëtan Paquiez, Florian Miguel, Pablo Martinez, Lucas Dias, Yassine Benrahou, Lucas Deaux, Zinédine Ferhat, Lamine Fomba, Nolan Roux et Sofiane Alakouch sont tous forfaits côté Nîmois pour cette rencontre.

Le vestiaire est prêt pour la dernière de la saison à Bollaert-Delelis 👌#RCLASM #rclens pic.twitter.com/11rbFsyVox — Racing Club de Lens (@RCLens) May 23, 2021