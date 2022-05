RC Lens, Stade Rennais : un Sang et Or et deux Rennais finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2022

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Chaque année depuis 2011, RFI et France 24 remet le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Après une première sélection de 12 joueurs, ils ne sont plus que trois en lice pour remporter ce trophée.

Les trois finalistes sont connus !

Il s'agit du milieu de terrain ivoirien du RC Lens, Seko Fofana, du défenseur central marocain du Stade Rennais, Nayef Aguerd et du latéral droit malien, Hamari Traoré, qui évolue également à Rennes. Alors qui succèdera au milieu offensif congolais des Sang et Or, Gaël Kakuta ? Réponse le 16 mai prochain.

Prix Marc-Vivien Foé: Nayef Aguerd, Seko Fofana et Hamari Traoré finalistes https://t.co/UgKQYPNTpo pic.twitter.com/MhqcqUHAu2 — RFI (@RFI) April 28, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, et les joueurs du Stade Rennais, Nayef Aguerd et Hamari Traoré, sont les trois finalistes pour remporter le prix Marc-Vivien Foé 2022.

Fabien Chorlet

Rédacteur