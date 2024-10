RC Lens : Still a un dilemme à résoudre face aux Verts

C'est une quasi-certitude. Même si il faudra attendre le point-presse de Will Still, jeudi, à deux jours du match au stade Geoffroy-Guichard. Mais près de deux mois après des adieux émouvants à Bollaert, alors qu'il prenait la direction de la Roma, Kevin Danso va effectuer son retour dans le groupe des Sang et Or.

Meilleure défense

Face aux Verts, donc. Et en totale possession de ses moyens, l'Autrichien ayant pris le temps qu'il fallait pour s'assurer que son coeur ne souffrait d'aucun problème. Un renfort de poids, bien entendu, mais un dilemme pour son entraîneur, Will Still. Car va-t-il le relancer dans le chaudron face à l'ASSE alors qu'en son absence, le RC Lens possède la meilleure défense de L1 à égalité avec Monaco (4 buts encaissés, aucun dans le jeu) ?

Premiers éléments de réponse jeudi avec le point-presse de l'entraîneur lensois.