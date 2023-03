RC Lens : Strasbourg s'offre une démonstration de force avant les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens apprécie de « chicoter » ses adversaires à Bollaert-Delelis (qui est quasiment une forteresse imprenable cette saison!), cela freine pas l'engouement des supporters adverses en déplacement dans le Nord de la France. Réputé pour avoir lui aussi, à son échelle, un public chaud, le RC Strasbourg a fait une véritable démonstration en vue de son déplacement du vendredi 7 avril prochain (21 heures) dans l'antre des Sang et Or. En effet, il n'aura fallu que deux heures aux supporters alsaciens pour remplir le parcage visiteurs du stade Bollaert. Un bel engouement sur lequel le RCSA a largement communiqué. Il faut dire que le prix des places était particulièrement abordable pour cette rencontre (un tarif unique à 10€).

Strasbourg en nombre à Bollaert Les supporters alsaciens ont rempli le parcage du Stade Bollaert en un temps record pour le prochain Lens – RC Strasbourg du 7 avril. Il n'aura en effet fallu que deux heures pour que près de 1000 supporters du RCSA bouclent leur voyage...

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life