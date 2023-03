RC Lens : Thomasson explique comment le LOSC a contrarié les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le derby du Nord n'a fait que des heureux, hier. Chaque équipe a eu sa mi-temps, au RC Lens la première, au LOSC la deuxième. Chacune a marqué dans son temps fort et si elles auraient préféré gagner, elles se sont satisfaites du nul (1-1). Interrogé par Lensois.com après la rencontre, le milieu offensif Adrien Thomasson est revenu sur les changements tactiques lillois à la pause qui ont stoppé net l'élan artésien des 45 premières minutes. « Ils ont mis en place des choses au niveau tactique, des doubles largeurs, plus de joueurs entre les lignes et nous étions un peu trop bas. Cela a facilité leur jeu collectif. Il y a des bons joueurs en face. En première mi-temps, on a fait de très bonnes choses. Il faut continuer comme ça car si on continue à jouer de la sorte, on prendra beaucoup de points. » Adrien Thomasson : « En première mi-temps, on a fait de très bonnes choses » https://t.co/OfmWKV2A24 — RC Lens Mercato (@RCLMercato) March 5, 2023

Pour résumer Le milieu offensif du RC Lens Adrien Thomasson a détaillé le plan de jeu du LOSC en seconde période du derby hier, qui a mis les Sang et Or en difficulté. Il estime cependant qu'en jouant comme en première période, le Racing prendra beaucoup de points d'ici la fin de la saison.

