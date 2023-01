RC Lens : Thomasson réagit après avoir ouvert son compteur avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé cet hiver au RC Lens après quatre ans et demi passés au RC Strasbourg, Adrien Thomasson n'a pas mis longtemps pour inscrire son premier but sous les couleurs lensoises. Pour son deuxième match et sa première titularisation avec les Sang et Or, l'ancien Nantais a inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire ce dimanche sur la pelouse de Brest (3-1), en 16e de finale de la Coupe de France.

"Je suis très content d’avoir d’avoir pu être décisif"

Après la rencontre, Adrien Thomasson a réagi en zone-mixte après avoir ouvert son compteur buts avec son nouveau club. "Le plus important, c’était la qualification. C’était un match compliqué contre une équipe qui a vendu chèrement sa peau mais on a réussi à marquer trois buts et à rester solide en seconde période pour l’emporter. Je suis très content d’avoir commencé le match et d’avoir pu être décisif. Je suis toujours en phase d’adaptation, ça se passe très bien avec mes nouveaux coéquipiers. J’espère qu’il y en aura d’autres et surtout plein d’autres victoires !", a-t-il confié pour le site officiel du RC Lens.

