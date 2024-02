RC Lens : très bonne nouvelle avant Fribourg

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Le RC Lens est prévenu : la défense de Fribourg est loin d’être l’assurance tous risques. Bien en place jeudi à Bollaert, en barrages aller de Ligue Europa (0-0), celle-ci s’est liquéfiée hier en Bundesliga face à l’Eintracht Francfort (3-3). Retrouvez toute l'actualité du RC Lens La défense de Fribourg est friable Après avoir été menés trois fois au score, Ritsu Doan, Vincenzo Grifo et Michael Gregoritsch ont permis aux hommes de Christian Streich (8es du classement) de mettre fin à une série de trois revers d’affilée en Bundesliga. Un moindre mal, donc mais qui ne cache pas la triste réalité : Fribourg a désormais encaissé 14 buts lors de ses cinq derniers matches de championnat. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Quatre jours avant d’accueillir ke RC Lens en barrages retour de Ligue Europa (0-0 à l’aller), les joueurs de Fribourg se sont arrachés ce dimanche pour glaner un point précieux face à l’Eintracht Francfort (3-3). La défense a flanché.

Bastien Aubert

Rédacteur