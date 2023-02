RC Lens : très mauvaise nouvelle avant l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Franck Haise est conscient que le RC Lens est un peu dans le dur. Malgré des retours de taille au Groupama Stadium, les Sang et Or vont tomber sur une équipe de l’OL revigorée par sa qualification aux forceps contre le LOSC mercredi en Coupe de France.

Lens est maudit au Groupama Stadium

Pire, le RC Lens va jouer dans un stade qui ne lui réussit pas du tout. Comme le rappelle le journaliste Laurent Mazure, le Groupama Stadium de Décines est la seule enceinte de la Ligue 1 actuelle où le RC Lens n'a pris aucun point depuis sa remontée en 2020. Pas très engageant...

Le Groupama Stadium de Lyon est la seule enceinte de la L1 actuelle où le #RCLens n'a pris aucun point depuis sa remontée en 2020. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 11, 2023

Pour résumer Alors que le RC Lens peine depuis quelque temps à vraiment imposer son style sur toute la durée d’un match, la donne ne devrait pas vraiment changer du côté du Groupama Stadium contre l’OL (20h45). Le passé parle pour lui.

Bastien Aubert

Rédacteur