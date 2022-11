Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Bien installé à la 2ème place du classement de Ligue 1, le Racing Club de Lens semble parti pour vivre une grande saison. De nature à le ramener sur la scène européenne, lui qui a vécu une dernière décennie terrible. En ce mardi 22 novembre 2022, on se souvient qu'il y a trois ans tout juste, l'artisan des plus belles heures des Sang et Or, Daniel Leclercq, était parti à l'âge de 70 ans du côté de la Martinique. Le Druide, né à Trith-Saint-Léger, avait joué à Lens de 1974 à 1983 et l'avait entraîné de 1997 à 1999. Deux saisons seulement sur le banc mais qui lui ont suffi pour remporter les deux seuls titres de l'histoire du Racing : le championnat 1998 et la Coupe de la Ligue 1999, remportés à chaque fois face au FC Metz. Une idole à laquelle tous les entraîneurs ayant suivi ont été comparés. Sans succès, jusqu'à Franck Haise... #DanielLeclercq and #DidierSix #RCLens (1977) pic.twitter.com/gh3UTVblur — OldFootballPhotos (@OldFootball11) November 6, 2022

Pour résumer Il y a trois ans jour pour jour disparaissait Daniel Leclercq à l'âge de 70 ans. Le Druide, en plus d'avoir été un grand joueur du RC Lens, en a été un entraîneur reconnu, celui qui a offert ses deux seuls titres aux Sang et Or.

Raphaël Nouet

Rédacteur