RC Lens : trois bonnes nouvelles tombent avant Troyes

Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Le groupe du RC Lens pour le match contre Troyes, ce vendredi, est tombé hier soir. Et il comporte trois bonnes nouvelles puisque Seko Fofana, remis de sa blessure au mollet, est présent, au contraire de Wesley Saïd. Gaël Kakuta effectue lui aussi son retour dans le groupe, où la recrue polonaise Adam Buksa, qui revient d’une longue blessure contractée en juin avec sa sélection, fait sa première apparition. J-1 avant #RCLESTAC 🔥



Voici les 21 joueurs convoqués par Franck Haise pour défier l’ESTAC Troyes demain 👊



Adam Buksa, de retour de blessure, fait sa première apparition dans le groupe pro 💪#FierDEtreLensois pic.twitter.com/Yw4KSkSCUv — Racing Club de Lens (@RCLens) September 8, 2022

Laurent HESS

Rédacteur

