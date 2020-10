RC Lens : trois noms du FC Nantes ont inspiré la philosophie de Franck Haise

Franck Haise aurait aimé diriger la rencontre face au FC Nantes sur son banc de touche ce dimanche. Seulement, les nombreux cas positifs au RC Lens, lui compris, en ont décidé autrement avec le report de la rencontre.

Pourtant, affronter le FC Nantes aurait eu une saveur particulière pour le coach lensois. Car de son propre aveu, les Canaris font partie de ceux qui l'ont beaucoup influencé comme entraîneur. A l'image du mythique duo Suaudeau – Denoueix. « Ces entraîneurs du FC Nantes font partie des entraîneurs que j’ai toujours écoutés ou lus avec intérêt. Ils respirent tellement l’intelligence et le bon sens », confie l'entraîneur des Sang et Or à Presse Océan.

Gourcuff, un homme important pour lui

Mais ce ne sont pas les seuls puisque Haise loue également les qualités de l'entraîneur actuel, Christian Gourcuff, qu'il connaît bien. « Il a validé ma venue auprès de la réserve de Lorient quand il était entraîneur principal, même s’il est parti peu de temps après. Il fait partie des techniciens qui ont amené quelque chose de différent dans le football. Je l’ai beaucoup suivi et écouté. »

Enfin, l'entraîneur du RC Lens souligne également les enseignements que les grands noms du coach peuvent lui laisser. « J’aime beaucoup la façon que Klopp a d’être avec son groupe, son côté meneur d’hommes ; Guardiola qui est toujours dans la recherche. Il y a tellement de gens inspirants, Ancelotti et le management, la façon dont Zidane travaille avec le Real alors qu’il y a dix ans personne n’aurait pensé à ça. Ce sont des gens d’une grande intelligence qui ont la capacité de transmettre. Et je pense que, dans le métier d’entraîneur, l’essentiel part de là », a conclu le coach nordiste.