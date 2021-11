RC Lens - Troyes : les 3 héros de la balade des Sang et Or

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Jonathan Clauss

Auteur d’un but d’une tête à bout portant (35e) et de deux passes décisives pour Arnaud Kalimuendo (14e) et Wesley Saïd (35e), Jonathan Clauss est l’homme du match, prouvant une nouvelle fois qu’il mérite sa place en équipe de France. Le piston droit lensois aurait même pu s’offrir un doublé si Gauthier Gallon n’avait pas repoussé son magnifique coup-franc en corner (51e).

Arnaud Kalimuendo

Buteur le week-end dernier lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (2-1), Arnaud Kalimuendo a remis ça ce vendredi en ouvrant le score d’une superbe touche de balle de l'intérieur du pied droit (14e). C’est le 4e but inscrit cette saison en Ligue 1 par le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, qui a ensuite été remplacé par Ignatius Ganago (65e).

Cheick Doucouré

Comme souvent, Cheick Doucouré a fait le travail de l’ombre et a apporté de l’équilibre entre l’attaque et la défense grâce à son gros volume de jeu et sa justesse dans les passes (93% de passes réussies).