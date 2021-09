RC Lens : un ancien a fait son grand retour

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Formé au RC Lens, d'où il est parti en 2019 pour rejoindre Le Mans, Enzo Ebosse avait intégré le SCO Angers l'an dernier mais ses débuts avec le club angevin avaient été marqués par une grave blessure au genou, en octobre 2020, à Rennes (1-2).

Ebosse de retour après sa grave blessure

Opéré des ligaments croisés, le joueur de 22 ans a retrouvé la L1 ce week-end lors du match nul du SCO à Brest (1-1). Le latéral gauche a disputé les 38 dernières minutes du match. Un retour délicat puisque c'est lui qui a provoqué le penalty qui a permit à Brest d'ouvrir le score.