RC Lens - OM : un ancien des deux clubs prédit un sale quart d'heure à Marseille

Les deux équipes les plus attrayantes cette saison en Ligue 1 et les deux camps de supporters les plus chauds s'affrontent samedi à Bollaert. Le choc de la 24e journée entre le 2e du classement et le 3e, qui n'est qu'à un point derrière, s'annonce explosif. Un festival de pressing haut et de percussion est attendu. Et à ce petit jeu, l'ancien attaquant Daniel Xuereb, qui a évolué dans les deux clubs (1981-86 à Lens, 1991-92 à Marseille), pense que ce sont les Phocéens qui vont le plus souffrir, notamment dans le premier quart d'heure.

"Vous avez vu le match contre Monaco ?"

« L’OM pèche souvent dans la dernière passe à domicile, c’est moins le cas à l’extérieur, a-t-il déclaré à La Provence. Les Marseillais prennent beaucoup de risques à la maison, moins en déplacement, et c’est à leur avantage. Les espaces laissés par les adversaires devant leur public leur permettent d’être plus efficaces et dangereux. Défensivement, ils (les Lensois) sont ultra-solides à Bollaert. Ils exercent un énorme pressing dès l’entame, profitent d’un fantastique Fofana, ont des offensifs virevoltants et un buteur en feu (Loïs Openda)… Vous avez vu le match contre Monaco (3-0) ? Ils les ont complètement asphyxiés et je les imagine tenter une nouvelle fois d’enflammer le match face à l’OM dans le premier quart d’heure. »

Ex grand nom des Sang et Or, Daniel Xuereb livre son regard sur RC Lens-OM https://t.co/Bo2pvjB8H7 — RC Lens Mercato (@RCLMercato) May 4, 2023

