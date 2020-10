RC Lens : Un ancien du LOSC ravive un souvenir de derby très douloureux pour les Sang et Or

Le site officiel du LOSC a retrouvé la trace de Peter Odemwingie, l'ancien attaquant nigérian des Dogues. A 39 ans, le joueur évoque ses souvenirs de derbys et notamment son triplé contre le RC Lens (4-0) en 2006, lui qui a inscrit 5 buts en 6 matches face au RCL. « Il y a toujours une ambiance et une excitation particulières avant le derby, explique Odemwingie. C’est un match spécial pour les supporters et ça, les joueurs le perçoivent rapidement, même si en tant que professionnels, on se doit d’aborder chaque rencontre avec le même sérieux. Mais quand tu es footballeur et que tu t’apprêtes à disputer un LOSC-RCL, tu sais qu’une occasion t’est donnée d’entrer dans le cœur des fans en cas de grosse performance. Chaque joueur y pense. On le sent toute la semaine à l’entraînement, chacun donne plus, peut-être inconsciemment, car tout le monde veut jouer ce match et tout le monde veut briller ».

Avec WBA aussi Odemwingie brillait dans les derbys

Et au jeune retraité d'ajouter : « Ce hat trick, on m’en a parlé pendant longtemps. Aujourd’hui encore, des supporters lillois m’écrivent sur Instagram pour me rappeler le bonheur qu’ils ont ressenti ce jour-là. Marquer dans un derby est quelque chose de fort pour les supporters. Ici aussi en Angleterre, j’ai eu la chance d’inscrire un triplé dans le derby WBA-Wolverhampton. En tout, j’ai inscrit 30 buts pour West Bromwich Albion en Premier League. Mais quand je croise un fan du club, il me reparle à chaque fois de ce hat trick dans le derby. Une grande photo de moi prise lors de ce match est aussi affichée au Hawthorns, le stade. C’est la preuve que briller dans un derby marque durablement les esprits. »