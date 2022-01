Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

C'est le Racing Club de Lens qui a communiqué la triste nouvelle sur son site officiel. Jean-Pierre Defontaine, ancien président du RC Lens entre 1976 et 1979, est décédé à l’âge de 84 ans. Il avait également été à la tête de l’association RC Lens de 2008 à 2012.

Avec une intense tristesse, le Racing a appris la disparition de Jean-Pierre Defontaine, ancien Président du club (1976-79) puis de son association (2008-12). Aux proches de cette figure locale, modèle de bienveillance et de dévouement, le club adresse ses sincères condoléances. pic.twitter.com/boZnCv4tBT — Racing Club de Lens (@RCLens) January 1, 2022