RC Lens : un ancien Sang et Or dans de beaux draps

La saison passée, Walid Mesloub a participé à 7 matches du RC Lens en Ligue 2. Parti à la fin du mois de janvier pour le Qatar, il n'était plus titulaire aux yeux de Philippe Montanier. Mais il n'empêche qu'il a participé à la remontée. Ce qui rend d'autant plus étonnant son parcours car, un an après, le voilà mis en examen par le tribunal de Lorient pour recel de blanchiment de trafic de drogue, comme l'a révélé L'Equipe.

Il est reproché à Mesloub d'avoir été en contacts avec un trafiquant, surnommé Le Chinois, arrêté en possession de trois kilos de cocaïne, 175.000€ en liquide, ainsi que des voitures de luxe. Les deux hommes se seraient rencontrés à l'époque où le milieu de terrain évoluait à Lorient entre 2014 et 2018. Contacté par le quotidien sportif, l'avocat de Mesloub a démenti les faits qui lui sont reprochés et juré ne pas être au courant "des activités de cette personne".