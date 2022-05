RC Lens : un ancien Sang et Or récompensé aux Trophées UNFP

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Omar Daf (Sochaux), Thierry Laurey (Paris FC), Philippe Montanier (Toulouse), Olivier Pantaloni (Ajaccio) et Didier Tholot (Pau) étaient en lice pour le trophée UNFP du meilleur coach de L2. Et sans surprise, c'est Montanier, sacré champion avec Toulouse, qui rafle la mise.

Laurent HESS

Rédacteur