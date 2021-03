RC Lens : un ancien sauveur du club va rebondir en L2

Luc Dayan, c'est un peu l'homme des situations impossibles. Après avoir redonné du lustre au LOSC entre 1999 et 2004, après avoir voulu faire de Sannois-Saint-Gratien le deuxième grand club francilien (2004-07), après avoir été deux mois au chevet du FC Nantes (en 2007) et du RC Strasbourg (en 2010), l'ancien médecin généraliste avait contribué à sauver le RC Lens à la fin de la période Martel et avant que celui-ci ne revienne épaulé par le Baghlan Group de l'inénarrable Hafiz Mammadov. En un an, de juillet 2012 à juillet 2013, il avait épuré les comptes du Racing, évitant une faillite.

Tours évolue désormais en 5e division !

Après l'épisode lensois, Luc Dayan avait été appelé au chevet d'un troisième club nordiste, en l'occurrence Valenciennes. Selon France Football, il devrait reprendre du service, du côté de Tours FC, qui évolue désormais en Cinquième division (National 3) après avoir longtemps été en Ligue 2. L'idée serait de transformer la structure du club d'Indre-et-Loire.

"Sous la houlette de Luc Dayan, le Tours FC (N3) entend avant l'été devenir une Société coopérative d'intérêt collectif (SCIS), peut-on lire dans l'hebdomadaire. Le but ? Trouver 1 à 2 M€ en ouvrant le capital aux collectivités locales, aux entreprises et aux supporters." Souhaitons-lui autant de réussite qu'avec les deux grands rivaux du Nord !