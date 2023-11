RC Lens : un autre cador de Ligue 1 que l'OGC Nice a tenté Haise cet été !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Depuis plusieurs années, Franck Haise fait des merveilles à la tête du RC Lens, avec en point d'orgue la qualification en Ligue des Champions. Des performances qui attirent forcément les convoitises. En plus de l'OGC Nice, un autre cador de Ligue 1 aurait voulu faire venir Franck Haise sur son banc cet été. Il s'agirait du Stade Rennais. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Maurice a fait une grosse boulette en tentant d'approcher Haise C'est ce qu'a annoncé ce dimanche Mohamed Toubache-Ter, révélant au passage une grosse boulette du directeur sportif rennais, Florian Maurice, au moment d'approcher l'entraîneur artésien. "Le 5 juillet, Florian Maurice a fait part à un représentant de son envie d’attirer Franck Haise, pensant que cet agent est celui du coach lensois… alors que pas du tout. Mieux, ce représentant écoute sans rien dire", a raconté l'insider sur Twitter. La boulette de Flo Maurice qd certains parleront d’AMATEURISME.



— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 19, 2023 Podcast Men's Up Life

