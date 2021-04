RC Lens : un cadre confirme l'ambition européenne des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Officiellement, le Racing Club de Lens, promu en Ligue 1, se satisfait de son maintien. Officieusement, La Voix du Nord du jour est très instructive car un cadre du vestiaire confirme que les Sang et Or n'ont pas l'intention de lâcher la qualification européenne qu'ils tiennent entre leurs mains à cinq journées de la fin de la saison.

"Tout le monde regarde les résultats des autres"

"Paradoxalement, alors qu'il est le mieux placé (5e) depuis la 30e journée, Lens est plus dans la situation du challenger pour la 5e place et sans doute la 6e, également qualificative à l'Europe. La faute à un calendrier bien plus compliqué que celui de l'OM et, à un degré moindre, celui de Rennes. Quand on fait les comptes, le Racing devra probablement passer les 60 points pour être dans le coup, c'est-à-dire gagner trois de ses cinq derniers matches (Nîmes, PSG, LOSC, Bordeaux, Monaco) afin de mettre la pression sur ses chasseurs."

"L'Europe est à ce prix. Et les Lensois la veulent, même si ça reste tabou, y compris à l'intérieur du groupe. "On n'en parle pas entre nous, mais tout le monde regarde les résultats des autres…", sourit un cadre du vestiaire." On s'en doutait mais c'est toujours mieux quand c'est dit clairement : le RC Lens a donc bien l'intention de retrouver l'Europe la saison prochaine !