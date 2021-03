RC Lens : un cadre de Frank Haise poussé vers l'équipe de France ?

Zapping But! Football Club

S'il y a bien un poste où l'équipe de France ne dégage pas une impression folle, c'est bien celui de latéral droit... Et forcément cela ouvre la voie à certaines idées pour la prochaine liste de Didier Deschamps le 18 mars prochain.

Pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 face à l'Ukraine (le 24), le Kazakhstan (le 28) et la Bosnie-Herzégovine (le 31), le sélectionneur des Bleus peut-il faire appel à un novice ? Pas impossible...

Du côté du RC Lens, surprenant 5e de Ligue 1, on se prend à rêver d'un Sang et Or avec le maillot bleu et du fait de ses bonnes performances cette saison, Jonathan Clauss (28 ans) peut avoir le profil requis. Le site Lensois.com a même consacré l'un de ses sondages de la semaine à l'ancien piston droit de Bielefeld... Et 47% des supporters commencent à croire à la possibilité de voir Clauss en Bleus (contre 53% qui n'y croient pas). Alors fantasme de supporters ou possibilité réelle ?