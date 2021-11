RC Lens : un champion du monde encense Haise et fait un parallèle avec… le LOSC

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

La victoire impressionnante du RC Lens sur Troyes (4-0) vendredi dernier a fait office de déclic chez de nombreux consultants. Beaucoup prennent désormais les Sang et Or très au sérieux et en viennent à penser qu'il faudra compter avec eux dans la course aux places pour la Champions League. Dans Téléfoot dimanche, Bixente Lizarazu a dit tout le bien qu'il pense de Franck Haise et a même tracé un parallèle avec le LOSC qui risque cependant de ne pas plaire aux supporters sang et or…

« C’est une équipe qui fait plaisir à voir comme Lille la saison dernière. Il faut parler de Franck Haise car il fait un travail remarquable. Un système, une identité de jeu claire. Quand on voit cette équipe de Lens, on comprend ce qu’elle veut faire. Un pressing tout terrain, la participation de tous les joueurs et notamment des latéraux comme Jonathan Clauss. C’est une équipe qui fait un excellent début de saison et l’année dernière déjà, on l’a commentée sur certains matches et là, il y a la confirmation. Je dis bravo au travail de Franck Haise. J’aime son attitude, son discours et on sent qu’il fédère ses joueurs et que cette équipe vit bien. »

